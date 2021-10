Cagliari-Roma, PELLEGRINI: «Questa Roma è una famiglia, 3 punti per rispondere alle critiche»

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Cagliari

PELLEGRINI A DAZN

Importante la reazione dopo lo svantaggio, i 3 punti hanno un peso diverso?

Hanno un peso importante come tutti i 3 punti di ogni partita. Non si era messa bene, abbiamo avuto sempre la palla nel primo tempo e fatto ottime cose. Nel secondo tempo abbiamo messo più intensità e si è visto.

Qual è il reale valore del gruppo?

Non posso dirlo io, ma i risultati e il tempo. Questo non è un gruppo, ma una famiglia che punta a migliorarsi e unirsi ancora di più. Oggi si è visto: è stata la risposta a tutte le cose brutte dette in settimana. Abbiamo cercato di rimboccarci le maniche e darci da fare. Abbiamo fatto un'ottima partita col Napoli e oggi abbiamo preso i 3 punti che era quello che dovevamo fare.

Che gol hai fatto?

Sono ancora un pochino in debito. Tutti mi dicono che non so battere le punizioni, io continuo ad allenarmi e a migliorarmi. Ed è quello che fa tutta la squadra, prima o poi riusciremo in quello che proviamo.