Cagliari-Roma, Pavoletti: "Rigore? Il difensore mi ha scaraventato addosso ad un altro. È una presa in giro" (VIDEO)

Leonardo Pavoletti, giocatore del Cagliari, ha parlato al termine della gara ai microfoni dei cronisti per commentare il match contro la Roma. Queste le sue parole:

PAVOLETTI AI CANALI UFFICIALI DEL CAGLIARI

"Ci sono tante cose positive e proprio per questo fa male. Siamo qui a commentare una sconfitta dove sicuramente meritavamo qualcosa di più. Abbiamo fatto tantissime cose buone e forse abbiamo capito quale è il nostro limite e su cosa dobbiamo lavorare, ovvero la concentrazione, la cattiveria di una squadra che deve pensare a salvarsi. Siamo bravi ma se lottiamo e siamo concentrati fino all'ultimo secondo. Oggi è andata male, ma in tante altre sono sicuro che raccoglieremo di più. Nel secondo tempo non sono mancate le occasioni. Mi dispiace per quella palla che è sgusciata in area, ero convinto di prendere in controtempo il portiere, invece l'ho presa male e poi ha fatto una grandissima parata sul colpo di testa. Peccato perché potevamo chiudere la partita. Oggi vediamo le cose con un occhio migliore perché se siamo questi, anche con una squadra in emergenza, contro una squadra forte, sono sicuro che faremo veramente bene anche recuperando qualche giocatore".

PAVOLETTI A DAZN

Hai avuto la grande occasione di testa, hai ancora negli occhi l'occasione per il 2-0?

"Sì, era il mio gol: di testa, attacco sul primo palo. Altre 9-10 volte è sempre gol invece ho trovato un portiere veramente forte, gli faccio i complimenti. Dispiace perché con la squadra in emergenza e contro una squadra forte come la Roma avevamo fatto tutto perfettamente. Qualche episodio è girato contro, siamo qui a commentare una sconfitta che fa male ma ci sono tante cose buone".

Mazzarri ha parlato di un rigore su di te...

"Arrivi ad un certo punto della partita dove la squadra più piccola ha dei problemi, non viene più fischiato il mezzo fallo a favore. Io corro davanti al difensore, mi scaraventa addosso ad un altro ed è fallo contro. Non abbiamo perso per questo, ma fa male. E' una presa in giro".