Cagliari-Roma, Mazzarri: "Giallorossi una corazzata, ma vogliamo metterli in difficoltà"

Reduce dal ko in casa della Fiorentina, il Cagliari ospita la Roma nella 10a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio ha parlato ai microfoni dei cronisti il tecnico dei sardi Walter Mazzarri. Le sue dichiarazioni:

MAZZARRI A DAZN

"L'allenatore in questi casi deve solo pensare a motivare gli altri, di far credere che possiamo giocarcela con chiunque se tiriamo fuori gli attributi possibili. Alcuni hanno giocato poco davvero, per loro è l'occasione per dimostrare che sono all'altezza degli altri e che qualche volta posso fare scelte diverse anche io".

Pavoletti?

"È un combattente. Siamo consapevoli che affrontiamo una super squadra, una corazzata, giocano quelli che hanno sempre giocato. Anche la Roma ha avuto problemi quando ha fatto 5-6 cambi. Voglio vedere un Cagliari con un'identità e che cerca di rendere difficile la partita alla Roma".

L'idea è tutti dietro?

"Non dobbiamo dare spazi, ma cercare di metterli in difficoltà quando abbiamo la palla".