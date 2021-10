Cagliari-Roma, FELIX: «Grazie Roma, Mourinho ha creduto in me. Dedico il mio debutto a chi mi ha supportato» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni dopo il match con il Cagliari di Felix Afena-Gyan, attaccante della Roma che oggi ha debuttato in Serie A con la maglia giallorossa:

FELIX A ROMA TV+

Prima di tutto ringrazio tutti per l'opportunità che mi hanno dato, sono molto felice. L'allenatore ha creduto in me, per questo mi ha mandato in campo. Ho dovuto avere una mentalità forte per dare il mio massimo per aiutare la squadra. è molto importante per me, io devo imparare dagli altri giocatori e ascoltare quello che dice il tecnico. Ogni volta il tecnico mi dice "Felix fai questo, sei bravo in questo, devi migliorare in questo". Non so come esprimerlo, sono davvero felice, felice per il mio primo debutto, ringrazio tutti per il supporto che mi hanno dato, ringrazio tutti, soprattutto il club e il tecnico per la fiducia che hanno avuto in me. Sono molto felice. Ringrazio tutti, dedico il mio debutto a tutti, a chi mi ha supportato e chi mi supporta ancora, ringrazio il club, tutti a Roma, ringrazio tutti, mia mamma che è in Ghana, il mio agente, i compagni... Grazie a tutti.