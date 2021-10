Bodø/Glimt-Roma, Knutsen: "Abbiamo dominato dal primo minuto" - Botheim: "È un sogno"

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodø/Glimt, ha parlato al termine della gara ai microfoni dei cronisti per commentare la vittoria contro la Roma. La squadra norvegese ha superato quella capitolina con un clamoroso ed inaspettato 6-1. I padroni di casa hanno così scavalcato proprio i giallorossi in classifica, portandosi al primo posto con 7 punti. Queste le sue parole a Viaplay: "Non mi aspettavo una partita simile, ma l'abbiamo controllata dal primo all'ultimo minuto. Probabilmente non era la partita che la Roma aspettava con più ansia. Non farò il confronto con le altre partite, ma penso che sia stato un risultato fantastico ed è stato incredibilmente divertente essere allo stadio oggi".

(viaplay)

Nel postpartita sono anche intervenuti alcuni protagonisti della sfida, tra cui Ola Solbakken, Erik Botheim e Amahl Pellegrino. "Ancora non realizzo cosa abbiamo fatto. Provo varie emozioni nella mia testa. Ciò che è successo è completamente irreale. Negli ultimi dieci minuti della partita ho camminato e ho pensato che fosse un sogno"- ha commentato Botheim. Solbakken invece ha detto: "Questa è stata l'emozione più grande che ho mai provato su un campo da calcio". Pellegrino è rimasto sorpreso dalla prestazione, tanto che ha affermato: "Non pensavo che saremmo stati così bravi anche in Europa".