Bodø/Glimt-Roma, CALAFIORI: "Le condizioni climatiche sono difficili. Sono pronto anche per il campionato"

Riccardo Calafiori, terzino sinistro della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match di Conference League tra Bodo Glimt e Roma. Queste le sue parole:

CALAFIORI A SKY SPORT

C'è il tempo a sfavore, fa freddo e c'è il campo sintetico. Sono tutte condizioni a cui non siete abituati ma Mourinho ha detto che non vuole scuse.

"Le condizioni rendono la partita più difficile, l’avversario è preparato ma il nostro obiettivo è vincere. Cerchiamo di portare a casa i 3 punti".

Per te cosa significa giocare la Conference League?

“Giocare in Europa è sempre bello ed allenante, ti fa migliorare. Cerco di essere pronto anche per il campionato”.

Avete Napoli, Cagliari e Milan. Avremo una conoscenza della dimensione della Roma?

“Sono tutte delle partite molto importanti e vogliamo ottenere più punti possibile, ma è presto per dire se avremo un'identità vera, il nostro obiettivo è fare più punti possibile”.