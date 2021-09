Zorya-Roma, DIAWARA: "Mourinho considera tutti, lavoriamo per metterlo in difficoltà" (VIDEO)

Nella ripresa di Zorya-Roma, seconda giornata della fase a gironi di Conference League, ha trovato spazio anche Amadou Diawara, che poi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DIAWARA AI CANALI GIALLOROSSI

"Stiamo lavorando tutti bene in allenamento e stiamo cercando di mettere in difficoltà il mister. Tutti contenti, cerchiamo di fare di tutto per far crescere la rosa"

Quanto è importante questa competizione per voi?

"È importante, ci dà molta fiducia e vogliamo andare fino in fondo".

È un gruppo in cui tutti sono importanti. Siete concentrati?

"Sì, lo siamo. Il mister considera tutti. Lavoriamo duro per trovare lo spazio che meritiamo tutti".

Quanto era importante vincere dopo il derby?

"Molto, ora abbiamo la testa a domenica e dobbiamo fare 3 punti prima di andare in nazionale".