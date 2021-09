Verona-Roma, Simeone: "Tudor vuole carattere in campo" - D'Amico: "Il tecnico è adatto alla squadra"

Nel corso del prepartita di Verona-Roma, quarta giornata di campionato, ha parlato ai microfoni dei cronisti l'attaccante gialloblù Giovanni Simeone. Le sue dichiarazioni:

SIMEONE A DAZN

"È chiaro che ogni allenatore abbia il suo modo di fare, Tudor dimostra tanto carattere e vuole questo anche da noi. La voglia di un attaccante di aiutare la squadra e concretizzare è ciò che un attaccante deve fare. Il mister ha chiesto soprattutto il carattere".

È una caratteristiche che coincide col Cholo?

"Sì, ma anche la squadra ha questo spirito".

A seguire ha parlato anche il ds Tony D'Amico: "Oggi si fa fatica a spiegare una decisione sofferta, inusuale per un club come il Verona - ha detto sulla decisione di esonerare Eusebio Di Francesco -. Ma dopo varie riflessioni abbiamo deciso di dover cambiare".

Perché Tudor?

"Perché credo possa lavorare prima dal punto di vista caratteriale con la squadra, e penso abbia le caratteristiche adatte a quelle dei nostri giocatori".

È un passo nella direzione Juric?

"Penso che sostituire un mister forte come Juric sia difficile e non sia giusto fare paragoni. Sapevamo che sarebbe stata un'annata difficile dopo Juric, non facciamo paragoni. Sicuramente le caratteristiche dei giocatori sono specifiche".