Verona-Roma, MOURINHO: "Tanti dubbi su come giocherà il Verona"

Prima del fischio d'inizio di Verona-Roma, quarta giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il tecnico giallorosso José Mourinho. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

CSKA Sofia?

"Sono stato onesto con me stesso in base a come ho visto la partita, in base al feeling che ho avuto in panchina. Ho pensato che era quasi un nostro obbligo controllare per 90 minuti la partita contro il CSKA Sofia e non lo abbiamo fatto".

Come giocate con Pellegrini e Shomurodov?

"Non lo dico. Ho tanti dubbi in relazione a come giocherà il Verona perché Tudor è arrivato da pochi giorni, è normale che gli stessi dubbi che hai tu possono averli anche loro".

Pazzini? (Mourinho e Pazzini hanno parlato durante il prepartita in campo, ndr)

"Non ha mai giocato per me, ma mi ha aiutato a vincere il Triplete con l'Inter perché quando ha segnato due gol all'Olimpico contro la Roma è stato il giorno in cui l'Inter è andata avanti in classifica. Non ha giocato per me, ma è stato importante nella mia carriera e l'ho ringraziato".