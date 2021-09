Roma-Udinese, Walace: "Giallorossi aggressivi, ma noi dobbiamo rialzare la testa"

Nel prepartita di Roma-Udinese, quinta giornata di campionato in scena all'Olimpico, ha parlato il centrocampista bianconero Walace. Le sue dichiarazioni:

WALACE A DAZN

"La partita contro il Napoli ormai appartiene al passato, dobbiamo rialzare la testa perché affrontiamo subito una bella squadra e dovremo essere ordinati e attenti in campo. Cosa mi aspetto dalla Roma? Penso che saranno aggressivi, giocano in casa e sicuramente vorranno vincere ma noi sappiamo bene chi affrontiamo e allo stesso modo vogliamo essere aggressivi e concentrati. Pellegrini? Sì, credo che la marcatura toccherà a me perché mi trovo in quella zona del campo, però le squadre sono composte di undici giocatori e dovremo prestare attenzione a tutti".