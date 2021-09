Roma-Udinese, MKHITARYAN: "Importante vincere anche in vista del derby. Non c'era il secondo giallo a Pellegrini, perdiamo un giocatore molto importante"

Al termine del match contro l'Udinese, vinto 1-0 dalla Roma, ha parlato Henrikh Mkhitaryan. Le sue parole:

MKHITARYAN A DAZN

Quanto era importante ripartire dopo la sconfitta col Verona?

Era importante vincere stasera perché sappiamo che tra 3 giorni giochiamo il derby. Era importante alimentare l'ambizione e la mentalità della squadra in vista del derby.

Com'era lo spogliatoio anche per il rosso a Pellegrini?

Non posso dire niente, ma per noi è un male aver perso il nostro capitano per il derby. È un leader, che trascina la squadra. Abbiamo perso un giocatore molto importante, speriamo non succeda più. Mi sembra che non ci fosse il secondo giallo.

Pensi di poter giocare dietro alla punta come Pellegrini?

Ci posso giocare, ma la decisione è del mister: deciderà lui se giocherò seconda punta, ala. L'importante è giocare e fare punti. Non mi interessa dove giocherò, l'importante è dare il mio contributo e vincere.

Vi sentirete con Pedro?

Penso che sarà meglio sentirci dopo la partita. Prima della partita tutti pensiamo alla gara, saremo tutti concentrati. Dopo la partita tutti avremo tempo di comunicare.