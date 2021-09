Roma-Udinese, Gotti: "Derby? Non mi aspetto che i giallorossi mollino la presa oggi..."

Prima del fischio d'inizio di Roma-Udinese, 5a giornata di campionato in scena all'Olimpico, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il tecnico bianconero Luca Gotti. Le sue dichiarazioni:

GOTTI A DAZN

"Dopo la partita contro il Napoli mi sono soffermato su alcuni aspetti che hanno caratterizzato la partita, non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello dell'atteggiamento, oltre la grande forza del Napoli stesso. Il problema principale è che in questa settimana abbiamo solo due giorni di tempo tra una partita e l'altra e una componente fondamentale è quella del recupero delle energie, dobbiamo cercare di calibrarle al meglio. Le partite all'Olimpico contro la Roma o contro le grandi squadre in generale non hanno quasi mai un andamento lineare, è caratterizzata da diversi momenti e noi dobbiamo essere bravi a leggere i diversi momenti e reagire nel modo più adeguato possibile a livello di squadra. Derby in vista per la Roma? I punti di oggi valgono quanto quelli di domenica quindi non mi aspetto che mollino la presa su questa partita".