Queste le dichiarazioni di Riccardo Calafiori, difensore della Roma, all'intervallo del match con l'Udinese:

CALAFIORI A DAZN

Un primo tempo paziente, come aveva chiesto Mourinho. Sono servite le sue parole in conferenza stampa?

Ovviamente mi hanno dato la giusta carica ma ogni partita per noi è fondamentale. Dovevamo rialzarci e speriamo di continuare così anche nel secondo tempo, non possiamo perdere punti