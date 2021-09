Roma-Udinese, ABRAHAM: "Partita difficile da affrontare. Dal primo giorno qui mi hanno fatto sentire in famiglia. L'inno? È bellissimo" (VIDEO)

Al termine del match contro l'Udinese, vinto 1-0 dalla Roma, ha parlato il Tammy Abraham

ABRAHAM A DAZN

Quali sono le tue sensazioni dopo aver deciso una partita qui all'Olimpico?

È stata dura l'Udinese è stata difficile da affrontare, poi abbiamo dovuto difendere. Complimenti anche ai compagni.

Ti senti già un leader?

Sapevo che ci sarebbe stata pressione, dal primo giorno che sono qui mi hanno fatto sentire in famiglia i tifosi e lo staff. Mi piace vincere, per questo ho questa mentalità e fiducia che voglio infondere anche ai compagni.

Ti abbiamo visto cantare l'inno, conosci le parole? Lo canti?

Conosco qualche parola, è bellissimo. Lo canterò quando avrò più energia.

I compagni ti hanno parlato del derby?

Sono pronto, sono sicuro che anche i compagni saranno pronti. Non hanno mai smesso di parlarne, sono pronti anche i tifosi. Non vedo l'ora perché l'atmosfera sarà fantastica.

ABRAHAM A ROMA TV+

"È una vittoria molto importante, siamo contenti. Sapevamo sarebbe stata difficile. Abbiamo perso l'ultima partita, quindi dovevo regalare ai tifosi una buona prestazione e penso che lo abbiamo fatto. Amo già i tifosi, mi hanno fatto sentire in famiglia fin dal pirmo giorno, sono felice di poter dimostrare loro la mia passione e il mio amore per il club. Continuerò a fare del mio meglio per mostrare loro quanto amo il club. Dal momento in cui sono arrivato ho potuto vedere quanto i tifosi sono passionali e amano il calcio. Spero che la mia presenza, i miei gol i miei assist possano aiutare a raggiungere qualcosa di speciale. Abbiamo bisogno dei tifosi e dare loro quello che vogliono vedere"