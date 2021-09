Roma-Sassuolo, RUI PATRICIO: "Mentalità e spirito di sacrificio, continuiamo così"

Protagonista della vittoria contro il Sassuolo con due grandi parate, tra le altre, Rui Patricio ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le dichiarazioni del portiere giallorosso:

RUI PATRICIO A DAZN

Quale la parata più difficile e bella?

"Non mi piace parlare delle prodezze individuali, preferisco sottolineare la prestazione della squadra. Abbiamo avuto mentalità e spirito di sacrificio. Dobbiamo continuare su questa strada, credere di poter vincere tutte le partite, fare come oggi e cercare sempre la forza di segnare in qualsiasi momento, come successo oggi".

Vuoi dire qualcosa in italiano?

"(In portoghese) E' più facile capirlo che parlarlo, ma spero di cominciare a parlarlo e integrarmi al più presto. (In italiano) Non è facile!".