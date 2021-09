Roma-Sassuolo, Frattesi: "Tornare qui è un'emozione incredibile" - Carnevali: "Raspadori ha qualità, ma deve crescere"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Sassuolo, terza giornata di campionato in scena allo stadio Olimpico, ha parlato ai cronisti il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. Le sue dichiarazioni:

FRATTESI A DAZN

Sei romano, qual è la cosa più bella di tornare a Roma?

"Tutto perché è la fine di un cerchio. Sono partito da piccolo e facevo il raccattapalle in questo stadio. Oggi vengo da avversario e sarà un’emozione incredibile. Con tanta gente sarà ancora più bello".

Cosa cambia giocare a 2 a centrocampo?

"Sicuramente è diverso, bisogna dare un po’ più di equilibrio e copertura, ma il mister non mi vieta di buttarmi avanti e spero che questa sera sia la serata giusta".

A seguire è intervenuto anche il dirigente neroverde, Giovanni Carnevali:

Prima partita post Caputo...

"È stata una scelta dell'ultimo giorno di mercato e condivisa col giocatore. Raspadori fa già parte della nostra squadra, oggi abbiamo più spazio per i giovani. Per Raspadori e Scamacca ci sarà più spazio per mettersi in mostra".

Cosa ha detto a Raspadori dopo il primo gol in Nazionale?

"Abbiamo messaggiato dopo la partita. È giovane e non dobbiamo dare così tanta notorietà a queste sue capacità. Ha qualità, ma deve crescere e il percorso è lungo. Dobbiamo stare tutti con i piedi per terra".