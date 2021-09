Roma-CSKA Sofia, VILLAR: "Testa già a Verona, vogliamo continuare così. Siamo tutti pronti quando il mister ci chiama" (VIDEO)

Al termine del match di Conference League contro il CSKA Sofia, vinto 5-1 dalla Roma, ha parlato Gonzalo VIllar.

VILLAR A ROMA TV

"Siamo contenti perchè abbiamo fatto una buona partita, non era facile in una competizione nuova per tutti. Non conosciamo bene le squadre, ma abbiamo fatto una grande partita"

Dopo 6 vittorie consecutive, la Roma deve proseguire con tranquillità...

"La testa è già a Verona, vogliamo continuare così perchè non abbiamo fatto nulla. Ma siamo contenti di come è iniziata la stagione"

La squadra, come a ripetuto Mourinho, ha bisogno di 20 titolari...

"Abbiamo una rosa forte, non importa chi gioca, tutti siamo pronti quando il mister decide di farci giocare. Il mister può stare tranquilla"