Roma-CSKA Sofia, Mladenov: "I giallorossi possiedono grande classe e non siamo riusciti a contenerla a dovere"

La Roma si impone con un netto 5-1 ai danni del CSKA Sofia. Al termine della partita è il tecnico Stojco Mladenov a presentarsi ai microfoni dei cronisti e commentare la partita. Queste le sue parole.

MLADENOV IN CONFERENZA STAMPA

Sulla partita...

Credo che all’inizio abbiamo avuto la possibilità di segnare il 2-0 poi ci sono state delle esitazioni, ma è difficile mantenere quel livello per novanta minuti. Dopo l’espulsione la Roma ha preso il sopravvento, i giallorossi possiedono grande classe e non siamo riusciti a contenerla a dovere.

Crede che con il recupero di alcuni giocatori potrà fare meglio nelle prossime partite?

Non essere molto forti nel turn over è un problema che abbiamo da inizio stagione, ci sono tanti giocatori infortunati. La Roma ha speso cento milioni per acquistare nuovi giocatori, sono sicuro che se rientrano quelli infortunati possiamo fare meglio. Lo stesso Mourinho ha detto che non è reale il risultato finale.

Pensa che il risultato ottenuto sia dovuto al fatto che la Roma abbia attaccato sulla parte destra della nostra difesa?

Non posso indicare un colpevole o una pecora nera. Il calcio è un gioco collettivo. Per arrivare alle situazioni da gol ci sono tutta una serie di errori. Sono convinto che sia stata una partita positiva per noi. Sono convinto che ci presenteremo meglio prossimamente.