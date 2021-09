Roma-CSKA Sofia, EL SHAARAWY: "Mourinho ha portato entusiasmo noi bravi a seguirlo, è un allenatore che sa toccare le corde giuste. Bisogna continuare a lavorare senza esaltarsi"

Secondo gol di fila per Stephan EL Shaarawy, che ha commentato la vittoria della Roma contro il CSKA Sofia.

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Sei arrivato l'anno scorso con un clima un po'pesante. Senti una partecipazione diversa? Di chi è il merito?

E' chiaro che si respira un'aria diversa. Mourinho ha portato tanto entusiasmo. Noi siamo stati bravi finora a seguirlo e a mostrare una mentalità vincente. Dobbiamo tenere alto l'entusiasmo perché le cose cambiano rapidamente. Bisogna mantenerlo

Mourinho ha detto di non essere soddisfatto della prestazione. Anche questo è un suo valore?

Sì, anche quando si vince di tanto ci sono sempre cose che non vanno bene. Durante la settimana le analizziamo. Sul primo gol non abbiamo fatto bene alcune cose, siamo stati bene a rimanere in partita e ribaltarla.

El Shaarawy è tornato?

Bisogna sempre lavorare senza esaltarsi. Abbiamo vinto 6 partite e ho fatto 3 gol, ok, ma bisogna continuare così. Sono contento di quello che sto facendo

Il tuo rapporto con Mourinho?

E' un allenatore che comunica tanto, mi ha parlato anche prima del match col Sassuolo. Ti motiva, sa toccare le corde giuste e dice sempre la cosa giusta al momento giusto. Mi sta dando fiducia e di questo posso solo ringraziarlo. Per me è un onore essere allenato da uno come lui. Dobbiamo seguirlo e ascoltarlo perchè è un valore davvero importante

I tuoi numeri li hai già girati al ct Mancini?

Il mondiale è un obiettivo. C'è dispiacere per non essere andato all'Europeo. Sono frasi scontate ma è vero: per andare in nazionale bisogna far bene qui. Sono contento di quello che sto facendo, la nazionale è un obiettivo ma prima c'è la Roma, fare bene in campionato e in Conference. Vogliamo arrivare in fondo.