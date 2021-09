Lazio-Roma, Tare: "Vincere il derby per ritrovare autostima e rilanciarsi"

Nel prepartita del derby, valido per la 6a giornata di campionato e in scena alle 18.00 allo stadio Olimpico, ha parlato ai microfoni dei cronisti il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. Le sue dichiarazioni:

TARE A DAZN

"Non è una partita che si gioca, ma si vince. Per noi è fondamentale ritrovare autostima dopo la sconfitta col Milan, la squadra è un po' bloccata e il modo migliore per sbloccarci è vincere contro la Roma".

Si può parlare di 'sarrismo'?

"Roma non si è costruita in un giorno. Abbiamo iniziato un percorso, c'è un blocco mentale perché tutti sanno cosa fare e si preoccupano. Ma dobbiamo essere liberi, godere di questo palcoscenico. Il 'sarrismo' lo vedremo col tempo, oggi è importante vincere e iniziare un nuovo percorso".

Di quanto tempo ha bisogno Sarri per entrare nella testa dei giocatori?

"Non ne abbiamo parlato, ma gode della nostra fiducia. Si vede la squadra come lavora in settimana. È questione di tempo, vincere aiuta a vincere. La squadra ha bisogno di autostima ed oggi è la gara per rilanciarsi".