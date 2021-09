Lazio-Roma, Reina: "Atteggiamento giusto, avevo detto a Pedro che sarebbe stata la sua partita..."

Dopo la vittoria nel derby per 3-2, Pepe Reina ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

REINA A LAZIO STYLE CHANNEL

"Ogni tanto ci scappa qualche parata (ride, ndr). Sono contento perché la prima mezz’ora è stata davvero positiva. Squadra corta, atteggiamento giusto e pressing in avanti. Siamo andati sul 2-0 poi bravi loro ad accorciare, abbiamo sbagliato delle uscite. La battuta di Zaniolo e Veretout è pericolosa e ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa l’abbiamo rimessa in piedi controllando la gara. Nel finale si soffre ma è bello così. Nell’occasione della parata su Zaniolo su calcio d’angolo sembrava più difficile a vederla. In un derby non si può sottovalutare nessuna delle due squadre, è sempre un’incognita, poi davanti ai nostri tifosi è ancora più bello e si sente di più. Poi per la classifica ci mancano due punti che abbiamo perso contro il Cagliari e ci dispiace.

Contro il Torino non è facile, sono bravi e vedremo quanti vinceranno contro di loro. Ora serve pazienza e dobbiamo crescere. Questo è un periodo di adattamento e di continui cambiamenti. I risultati non saranno sempre scontati. Pedro? Quando si avvicinano le partite importanti bisogna avere giocatori importanti e da grandi partite, lui lo è. Ha la testa e le qualità per affrontare certe partite. Io avevo detto a Pedro che questa sarebbe stata la sua partita e doveva divertirsi. Ci sono tante cose quest’anno che si fanno in modo diverso rispetto al passato. Il modo di difendere è la prima cosa che è cambiata, serve lettura di reparto e non è una cosa che si impara subito. Io sono soddisfatto di quanto stiamo facendo, si stanno accorciando i tempi di adattamento”.