Prima del fischio d'inizio del derby, valido per la 6a giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il tecnico giallorosso José Mourinho. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

In una partita così il comunicatore Mourinho alza i toni o segue la linea di sempre?

"Bisogna essere equilibrati. Se sei solo emotivo, è difficile vincere. Se sei solo razionale e non prendi le emozioni extra per una partita diversa, non puoi vincere. Serve equilibrio tra razionalità ed emotività".