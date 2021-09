Lazio-Roma, Milinkovic-Savic: "Mi piace segnare nel derby, cercherò di farlo ancora"

La Lazio si aggiudica il derby contro la Roma per 3-2, grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson. Al termine del match è proprio l'autore del primo gol a parlare ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

MILINKOVIC-SAVIC A DAZN

Quanto li hai fatti gioire?

Sì avevamo bisogno di loro. Sono venuti, noi abbiamo fatto bene e loro possono festeggiare e andare a casa contenti.

E' scoccata la scintilla. E' la svolta?

Sì finalmente una buona partita, abbiamo fatto meglio che in precedenza. Ci serviva per andare avanti con una motivazione in più.

Oggi 200 con la Lazio, un gol su 3 di testa

Non lo sapevo. Ho fatto tanti gol importanti. Mi piace segnare nel derby, cercherò di farlo ancora.

E' mancata la zampata finale. Dovete migliorare nel cinismo?

Sì, spesso facciamo dei gol e poi non siamo abbastanza cattivi. Magari prendiamo un gol e cominciamo a perderci. Dobbiamo migliorare tanto su questo.

A che livello è l'autostima?

100.