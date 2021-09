A pochi istanti dal derby, in scena alle 18.00 allo stadio Olimpico, ha parlato ai microfoni dei cronisti il terzino giallorosso Rick Karsdorp. Le sue dichiarazioni:

KASRDORP A DAZN

"Anche in Olanda ho giocato partite come queste, come Feyenoord-Ajax. Conosco le sensazioni, lo scorso anno ho disputato entrambi i derby senza tifosi. Oggi sono molto contento di rivederli, così si ha ancor più la percezione di cosa sia realmente il derby. Adesso però sono davvero concentrato sulla partita".