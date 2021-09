Lazio-Roma, IBANEZ: "Entrati con l'atteggiamento sbagliato, poi abbiamo controllato la gara. Peccato per il risultato" (VIDEO)

Dopo la sconfitta per 3-2 nel derby, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il difensore giallorosso Roger Ibanez, autore del primo gol della Roma. Le sue dichiarazioni:

IBANEZ A DAZN

Quanto rammarico c'è per i primi 20 minuti? Cosa è mancato?

"Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato, poi abbiamo cambiato e controllato sempre noi la partita. Peccato per il risultato e per i tifosi, ma pensiamo alla prossima".

Cosa significa il gol per te?

"Significa tanto per me, ma mi dispiace per la sconfitta. Con una vittoria sarebbe stato più bello, ma per me significa tanto".

Al livello difensivo avete avuto qualche problema, ma cosa vi ha detto Mourinho alla fine?

"Ha detto cose che rimangono tra noi. Non ne posso parlare. Ma l'atteggiamento che abbiamo tra di noi è sempre giusto e deve rimanere così".

IBANEZ AI CANALI GIALLOROSSI

"Abbiamo iniziato con un brutto atteggiamento, poi la partita è cambiata e abbiamo comandato la gara. Peccato per il risultato".

È arrivato anche il tuo primo gol in Serie A in un derby, in questo c'è da migliorare l'aspetto collettivo della squadra.

"Peccato per la sconfitta, c'è stato qualche errore però lo capiamo e il mister ci ha detto tutto. Continuiamo a fare il nostro lavoro e lavoriamo sempre più forte".

Anche gli episodi fanno la differenza: dal 2-0 sarebbe potuto essere 1-1 per il rigore su Zaniolo.

"È successo, non voglio parlare degli arbitri. C'è stato qualche errore in partita. Lì è iniziato tutto, abbiamo trovato la fiducia per entrare in partita sotto 2-0, abbiamo provato a rimontare ma non ci siamo riusciti. È un peccato per i tifosi e per noi".