Lazio-Roma, Felipe Anderson: "Se giochiamo alti rubiamo palla e possiamo fare male ai giallorossi"

La Lazio chiude in vantaggio il primo tempo della sfida stracittadina contro la Roma per 2-1, grazie al gol di Savic e di Pedro. A riaprire la gara per i giallorossi ci pensa Ibanez. Al duplice fischio è l'esterno biancoceleste Felipe Anderson a commentare la gara ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

FELIPE ANDERSON A DAZN

Primo tempo pazzesco, ma l'umore è cambiar dopo il gol della Roma...

Alla fine del primo tempo ci siamo abbassati troppi. Se giochiamo alti rubiamo palla e possiamo fargli male. Dobbiamo mantenere il ritmo dei primi trenta minuti.