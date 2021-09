Hellas Verona-Roma, Tudor: "Gara straordinaria, andare a vincere dopo il il 2-2 non è da tutti. Mourinho mi ha fatto una bella impressione"

Al termine del match tra Hellas Verona e Roma, vinto 3-2 dagli scaligeri, ha parlato il tecnico gialloblu Igor Tudor. Le sue parole

TUDOR A DAZN

Ci sono modi peggiori per esordire. Lei calatissimo nella parte, il gruppo è con lei. Come si trova?

Sono contento, bella vittoria che viene dopo un periodo in cui non si vinceva. I ragazzi hanno fatto una gara straordinaria. La fiducia in questo momento era importante. 0 punti in 3 giornate non è una bella situazione, bell'inizio. Faccio i complimenti ai ragazzi. Oggi non era facile, abbiamo tenuto lo stesso ritmo e sono contento

Cosa ti è piaciuto di più in questi giorni e in cosa c'è da migliorare?

Bisogna migliorare in tutto. C'è sempre da migliorare. E' facile spingere sulla mentalità di non mollare, sulla volontà di soffrire. C'è da crescere sul piano di gioco, ci vuole un po', ma dopo lo 0-1 e dopo il 2-2 andare a vincere non è da tutti. Abbiamo un gruppo di carattere e calciatori forti. Sono fiducioso

Stasera è 'saltato il tappo' per l'Hellas?

Lo spero, qui al Verona c'è stato Ivan (Juric, ndr) che è un mio grande amico. Lui qui è nei muri. C'è solo da aggiungere al grande lavoro che ha già fatto lui

Su cosa hai lavorato?

Un po'su tutto ma non è facile in pochi giorni, soprattutto sul lavoro che c'è da fare col pallone. Mi sono aggiunto a quanto fatto in passato e a quello che penso volesse fare Di Francesco. Non volevo dare troppe indicazioni per non creare confusione. Abbiamo lavorato su come attaccare, poi siccome ci sono 3 sconfitte di fila le cose non vengono facili. La cosa chiave era non sbagliare niente, saper soffrire. Alla fine è quello che fa la differenza tra vittoria e sconfitta. Dopo questa settimana, in cui non ci sarà tempo, vedremo di lavorare di più

La scelta di Bessa?

Mi è piaciuto tanto, ragazzo straordinario e giocatore forte che conoscevo. Nei primi 20 minuti ha fatto cose interessanti insieme agli altri lì davanti. Sono contento per lui, è un giocatore forte e i giocatori forti è giusto che giochino. Poi ci sarà tempo per crescere su tutto

Nel 2021 si è fatto fatica a trovare la porta. Possibile aspettarsi un falso nueve? O tridente?

Caprari è un attaccante, anche se gioca un po'più basso. In futuro si vedrà, ci sarà spazio per tutti. Abbiamo un ottimo reparto. Vediamo mercoledì come staremo, in seguito ci sarà spazio per tutti

TUDOR IN CONFERENZA STAMPA

"Mi è piaciuato il fatto di non mollare, di andare sempre. Vittoria meritata che ci da fiducia per il futuro. Sono contento, ora lavoriamo e andiamo avanti"

Cosa ha detto all'intervallo?

"Questa squadra deve andare sempre, al di là del risultato la mentalità deve essere la stessa. I ragazzi devono avere fiducia, la qualità è uscita fuori e i giocatori forti anche. Quando c'era di soffrire lo abbiamo fatto. Per vincere a volte non sbagliare è tropo importante"

Potremmo vedere un Verona a due punte?

"CI sarà sicuramente spazio per questo, magari non per 90 minuti. Oggi Caprari e gli attaccanti hanno fatto bene. Serve gente con coraggio. Ho giocatori forti come Kalinic e Lasagna ed è un lusso"

Negli esordi lei ha sempre avuto un impatto positivo. Come si fa in 3 allenamenti?

"Io porto il mio, la squadra anche grazie a Juric aveva una mentalità. Sul piano del gioco non ho voluto stravolgere. Era difficile capire come stava la squadra in pochi allenamenti, ho puntato sul coraggio e la voglia di soffrire, sul vincere i duelli. Bisogna crescer su tutto, c'è poco tempo e bisogna lavorare con la testa

Mourinho l'ha aspettata per salutarla. Che impressione le ha fatto?

"Una bella impressione, c'è grande stima"