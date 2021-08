Trabzonspor-Roma, SHOMURODOV: «Felice per il gol, ma ora testa alla Fiorentina. E posso far coppia con Abraham»

Queste le dichiarazioni di Eldor Shorumodov, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Trabzonspor:

SHOMURODOV A SKY SPORT

Cosa significa per te questo gol vittoria?

Sono felice perché questo gol è stato molto importante per vincere. Ma dobbiamo essere pronti per la prossima partita perché tra tre giorni parte il campionato.

Stai migliorando con l'italiano, quanto stai migliorando anche con Mourinho allenatore? Ti ha voluto alla Roma perché sai aggredire lo spazio.

Capisco l'italiano, ma ho problemi a parlarlo. Sì, ma devo continuare.

Arriverà anche Abraham, potete giocare anche insieme?

Sì, certo, penso sia possibile.