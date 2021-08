Queste le dichiarazioni di Jordan Veretout, centrocampista della Roma, nel prepartita del match con la Salernitana:

VERETOUT A DAZN

Sei il terzo centrocampista per gol fatti negli ultimi 3 anni, qualcosa che ti chiede anche Mourinho?

No, mi piace difendere e aiutare la squadra ma anche attaccare, se posso segnare lo faccio. Mi piace correre e do il 100/% in campo. Quando c'è la possibilità di avanzare lo faccio, mi piace giocare dentro l'area