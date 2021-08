Salernitana-Roma, Castori: «Centrocampo folto per non lasciare spazi alla Roma»

Queste le dichiarazioni di Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, rilasciate alla stampa a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con la Roma

CASTORI A DAZN

L'assenza di Bogdan? Sinceramente si è sentito poco bene, i dottori lo hanno rispedito a casa perché non era in condizione di giocare. Manca Djuric, Simy lo teniamo buono per la panchina, potrà esserci utile a partita in corso. La punta fissa è Bonazzoli, ho preferito infoltire il centrocampo per essere pronti e non lasciare spazio alla Roma