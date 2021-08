Salernitana-Roma, Bonazzoli: "La Roma ha grandi campioni che negli spazi stretti sanno trovare il buco e far gol"

La Roma passa in casa della Salernitana, imponendosi con un netto 4-0. A regalare i tre punti agli uomini di José Mourinho sono le due reti di Pellegrini, quella di Veretout e di Abraham tutte nel secondo tempo. Al termine del match è Bonazzoli, attaccante del club granata, a commentare la prestazione dei compagni ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

BONAZZOLI A DAZN

Primo tempo compatti, poi la partita è scivolata via. Atmosfera nello spogliatoio?

Quando giochi contro le grandi devi cercare di star lì e fare la tua partita come nel primo tempo. Abbiamo concesso qualcosa ma abbiamo tenuto botta. La Roma ha grandi campioni che negli spazi stretti sanno trovare il buco e far gol. Quando lo prendi poi ovviamente ti esponi, e così è successo quello che è successo. Dobbiamo guardare avanti, essere fiduciosi e non mollare.

Giocare con una punta accanto ti aiuta?

Sono le mie caratteristiche, ma come ho sempre detto dobbiamo lottare, siamo una neopromossa. Oggi ho provato ad adattarmi come il mister mi ha chiesto. Poi se mi si chiede, per me giocare con qualcuno vicino è tutto un altro tipo di calcio, un altro lavoro.

Devi cercare di più la conclusione, oggi hai avuto l'occasione...

L'ho già riguardata 250 volte. Secondo me è stata deviata. A rivederla forse potevo portarla via sul destro e mandare a vuoto il difensore. Ma lì è questione di attimi. Quando ho visto quella palla dopo averne toccate poche ci ho provato. Poi secondo me è stata deviata e penso si veda pure.

Ok ma non riguardarla più però...

E' dura, Fino a quando non la butto dentro continuerò a riguardarla. La vivo così questa professione. Il calcio è la mia vita e se posso migliorarmi cerco ogni particolare per migliorarmi e imparare. Potevo portare via quella palla, ma in campo c'è molto istinto.