Roma-Fiorentina, Barone: "Vlahovic non è sul mercato" - Biraghi: "Importante partire col piede giusto"

La Roma inizia il suo cammino in Serie A contro la Fiorentina allo stadio Olimpico. Prima del via è intervenuto ai microfoni dei cronisti il dirigente dei viola, Joe Barone. Le sue dichiarazioni:

BARONE A DAZN

Vlahovic rimarrà? Quanto fa la differenza?

"Tutti i giocatori sono importanti, vale per noi e per tutte le squadre. Vlahovic non è un giocatore che abbiamo sul mercato, è della Fiorentina e non è in vendita. Vorrei che le voci si fermino, c'è l'inizio del campionato e dobbiamo tutti, compreso Dusan, concentrarci".

A seguire ha parlato anche il capitano dei viola, Cristiano Biraghi:

Che effetto fa la fascia di capitano?

"Per me è importante rappresentare la squadra e la città, è una responsabilità e la prendo. Oggi è importante partire col piede giusto, dobbiamo partire bene".

Italiano ha detto in conferenza che sei il capitano, l'hai sentito lì?

"Non stavo guardando, sono contento. È importante oggi ed è importante la squadra, dobbiamo invertire la rotta degli ultimi anni".

Come hai visto Vlahovic?

"È arrivato da ragazzino, ha la stessa voglia e fame. Si parla di lui, ma è concentrato e sa quello che deve fare".