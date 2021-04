VIDEO - Fonseca si sfoga dopo Ajax-Roma: «Accetto le critiche, non le bugie»

Più che sassolini sono macigni, quelli che Fonseca si toglie dalle scarpe dopo il 2-1 con l'Ajax. L'allenatore della Roma se la prende con la stampa nella conferenza stampa postpartita. Il pretesto sono le dichiarazioni rilasciate pochi minuti prima a Sky: «Accetto le critiche ma non le bugie». Il riferimento è agli articoli usciti lunedì scorso sul confronto avuto a Trigoria tra il tecnico e la squadra dopo il 2-2 con il Sassuolo. Confronto e toni alti che non ci sono stati, secondo la versione di Fonseca.

«Come posso spiegarle? Sono bugie - le sue parole - . Quello che è difficile da accettare è che è una settimana importante, prima di una partita come questa in ci rappresentiamo anche l'Italia, si creano queste bugie. Accetto tutte le critiche, se giochiamo bene o no, se Fonseca sceglie bene o no. Questo non è un problema per me. Ma chi fa questo non vuole il bene della Roma. Qui non è in causa Fonseca, ma la Roma. Quello che hanno fatto non è giusto e onesto, chi crea bugie non è professionista».

Incalzato, Fonseca prosegue: «I giornalisti non inventano? Questa settimana lo hanno fatto. E' una notizia malintenzionata, hanno detto che avremmo avuto un confronto, che i giocatori mi avrebbero mandato a f****... Chi fa questo non è un buon professionista e per me non ha difesa»