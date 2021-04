Torino-Roma, Nicola: “Prestazione eccellente. Oggi i ragazzi hanno messo tutto in campo”

Al termine del successo per 3-1 del Torino sulla Roma, è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive l’allenatore dei granata Davide Nicola. Queste le sue parole:

NICOLA A SKY SPORT

C'erano tutte le condizioni per andare in difficoltà, ma la squadra è rimasta solida mentalmente e ha fatto male alla Roma già dal primo tempo. E' un percorso virtuoso, è d'accordo?

Sì, sono felice per i ragazzi. Oggi hanno messo tutto quello su cui stiamo lavorando. La prestazione è stata eccellente sotto tutti i punti di vista anche se paradossalmente, pur avendo la convinzione di fare una buona partita, abbiamo dovuto mantenere l'equilibrio.

Sul gruppo...

Credo la qualità e l'entusiasmo che il gruppo sta mettendo nel giocare. Sono soddisfatto perché stanno crescendo. Sono contento per Zaza che è entrato, ma anche Belotti, Verdi, Nkoulou, bravi loro. Incontriamo squadre qualitative al pari della Roma e bisogna essere sul pezzo.

Risultato figlio di un percorso?

Sì, ci siamo sempre concentrati sul percorso. E' l'unica cosa che puoi controllare. Già con l'Inter abbiamo fatto un'ottima prestazione, con la Juve un pareggio importante e oggi forse è la prima vittoria con una grande. Ma la strada è lunga.

Verdi la odia? Da centrocampista deve correre di più...

Non credo, un giorno si renderà conto che è quello che pensiamo tutti e la sua collocazione migliore per le sue caratteristiche.

Cosa ha detto alla squadra?

Già prima della partita abbiamo parlato di poter fare una prestazione con un livello di energia notevole per tutta la partita. Non sempre ci siamo riusciti, oggi sì. Per me è importante che acquisiscano il senso di autoefficacia, hanno qualità. Oggi siamo andati in svantaggio, forse non abbiamo iniziato la partita in maniera decisa ma poi ci siamo avvicinati all'idea che vogliamo per la squadra e per le sue caratteristiche.