Torino-Roma, MIRANTE: "Dobbiamo accantonare l'euforia. Granata in salute, sarà una partita tirata"

Prima del fischio d'inizio di Torino-Roma, 31a giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il portiere giallorosso Antonio Mirante. Le sue dichiarazioni:

MIRANTE A ROMA TV

Dopo la coppa serve ancora più concentrazione...

"Bisogna riuscire ad accantonare l'euforia per il passaggio del turno in Europa League. Dobbiamo essere bravi a scindere le due cose. Oggi affrontiamo una squadra in salute e che si è ripresa, ci aspettiamo una partita difficile".

È difficile stare dietro alle squadre che vincono...

"A questo punto della stagione dobbiamo pensare a noi stessi, a vincere il più possibile e sperare in un passo falso di chi è sopra. Prima pensiamo a noi, a riprendere il cammino e alla continuità che avevamo all'inizio".

Il Torino ha necessità di fare punti, è un'arma in più?

"Tutti hanno necessità di fare punti, è una parte della stagione decisiva prima del rush finale. Come noi anche loro hanno necessità di fare punti, sarà una partita tirata".