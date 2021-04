Torino-Roma, FONSECA: «Campionato negativo, mi assumo le mie responsabilità. Per la Champions ora è dura» (AUDIO)

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Torino:

FONSECA A SKY SPORT

Magari inconsciamente la squadra toglie le energie al campionato in favore dell'Europa League, la vede così?

Magari non deve essere cosi, la verità è che abbiamo giocato 2 giorni fa e abbiamo cambiato molto. Abbiamo problemi con terzini e difensori, abbiamo poche possibilità. Se la squadra sta pensando più all'Europa League redo che dovevamo pensare di più al campionato e non l'abbiamo fatto.

Eppure le condizioni per fare bene c'erano. La ripresa?

Abbiamo fatto il primo gol, abbiamo avuto le occasioni per chiudere il match e non l'abbiamo fatto, il Torino ha fatto meglio, è stato più aggressivo e ha meritato.

Sugli errori individuali, in campionato si abbassa la concentrazione...

E' quello che è mancato a questa squadra. E' una questione di concentrazione, in Europa League la squadra è più concentrata. La squadra ha fatto tanti errori.

Campionato fortemente negativo, sente di aver sbagliato?

E' vero, devo assumermi le mie responsabilità. E' difficile, in campionato abbiamo sbagliato di più.

Compromesso l'obiettivo quarto posto?

Devo essere onesto, è difficile. C'è la matematica possibilità ma è difficile.

Ci sono giocatori indispensabili? Spinazzola?

Ci sono giocatori che sono stati più importanti durante la stagione per la squadra, Spinazzola è uno di quelli che ha fatto una grande stagione. Oggi non abbiamo avuto Calafiori che era stanco, anche Mancini che ha giocato tutte le partite. Quando non si hanno giocatori poi succede questo.

FONSECA A ROMA TV

Possono esserci tanti rimpianti. La squadra era andata in vantaggio e poteva segnare tanti gol. Poi cosa è successo?

È vero. Nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita ma non l'abbiamo fatto. Nel secondo tempo il Torino è sceso in campo meglio di noi e ha iniziato a giocare più lungo. Noi abbiamo avuto difficoltà sulla prima e sulla seconda palla. Devo dire che il Torino nel secondo tempo ha vinto e lo ha fatto bene.

Ha cambiato tanto, ha pesato la gara di giovedì più nel complesso o per la stanchezza di qualcuno?

Quando si cambia molto può succedere, non abbiamo avuto la possibilità di schierare Spinazzola, Calafiori e Mancini, come altri che erano molto stanchi, la partita con l'Ajax è stata molto esigente. Non deve succedere, ma è successo.

Come si gestisce adesso il gruppo, anche psicologicamente, sul campionato verso la coppa?

Dobbiamo continuare, è più difficile adesso ma matematicamente possibile, dobbiamo continuare a lottare. Abbiamo una competizione importante come l'Europa League, è vero, ma bisogna ragionare partita per partita.

L'Atalanta uno stimolo in più?

Si può essere ma sarà difficile, vediamo quali giocatori possiamo recuperare.