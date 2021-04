Torino-Roma, BORJA MAYORAL: «Non ci sono scuse, sconfitta difficile da digerire»

Queste le dichiarazioni di Borja Mayoral, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Torino

BORJA MAYORAL. A SKY SPORT

Cos'è successo oggi alla Roma?

Abbiamo iniziato molto bene con il mio gol e giocando bene, c'erano tanti spazi. Abbiamo avuto tante occasioni, poi loro hanno segnato ed è stato tutto difficile.

Sconfitta anche dell'atteggiamento?

No. Abbiamo avuto tante occasioni e non abbiamo segnato, loro poi hanno segnato. E' una sconfitta difficile da assimilare, ma dobbiamo pensare alla prossima partita e non a questa.

Sconfitta pesante anche pensando all'Europa?

La verità è che abbiamo giocato tante partite, questo è anche difficile. Ma non ci sono scuse, oggi potevamo fare molto di più. Soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni per segnare e non l'abbiamo fatto.

Fonseca ha parlato di problemi di concentrazione, ci sono?

Anche un po'. E' vero che abbiamo avuto occasioni, ma anche loro. Le nostre sono state più chiare, ma adesso non possiamo più pensare a questa partita. Dobbiamo alzarci e pensare all'Atalanta.