Sassuolo-Roma, Raspadori: "Giornata indimenticabile. Volevamo vincere, ma è un punto importante"

Giacomo Raspadori, autore del definitivo 2-2 tra Sassuolo e Roma, ha parlato al termine del match. Le sue parole:

RASPADORI A SKY SPORT

"Una giornata indimenticabile, per la bella partita che abbiamo giocato. Ci tenevamo a vincere, è un punto importante."

Avete dimostrato da subito la cattiveria oggi

Quello che voleva il mister è che anche con assenze importanti fossimo motivati e sicuri dei nostri mezzi e penso che l’abbiamo dimostrato.

Gol in Under 21, gol importantissimo oggi e fascia da capitano. Bella settimana

Penso che sia una delle settimane più importanti, soprattutto per il mio percorso. Ringrazio il mister e la società e tutti quelli che hanno indossato in passato la fascia di capitano del Sassuolo