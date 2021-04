Sassuolo-Roma, DIAWARA: "Oggi importante per dimenticare le sconfitte prima della sosta"

Prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Roma, il centrocampista giallorosso Amadou Diawara ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DIAWARA A SKY SPORT

"Manca tanto alla fine del campionato, ma l'ultima partita disputata non è stata buona. Oggi è una gara importante per dimenticare quello che abbiamo fatto prima della sosta".

DIAWARA A ROMA TV

La Roma si deve riscattare, come state psicologicamente?

"Le due sconfitte non ci hanno fatto bene, ma siamo sempre concentrati e il campionato è ancora lungo. Abbiamo davanti l'obiettivo e stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi. Io sto bene".

Come si affronta il Sassuolo?

"In settimana abbiamo preparato bene la partita. Speriamo di mettere in mostra quello che abbiamo preparato per metterli in difficoltà".