Roma-Bologna, REYNOLDS: "Giornata speciale per me, mi sto abituando al gioco veloce e ai ritmi alti"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Bologna, 30a giornata di campionato in programma all'Olimpico, ha parlato ai cronisti il laterale giallorosso Bryan Reynolds, oggi al debutto dal 1'. Le sue dichiarazioni:

REYNOLDS A ROMA TV

"Qui il gioco è molto veloce e il ritmo è alto. Sono alcuni mesi che mi sto allenando con la squadra e mi sto abituando a questa velocità superiore rispetto al calcio americano. Sta a me dimostrare quello che sto facendo vedere in allenamento. È un calcio più difficile e tattico a livello difensivo, bisogna trovare gli automatismi con la linea difensiva. Qui basta un errore per essere puniti. È importante avere fiducia in se stessi. È una giornata speciale per me e per la mia carriera. Sono felice della chance e darò tutto".