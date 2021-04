Roma-Ajax, Timber: "In Europa se non finalizzi sei fuori, la Roma ha segnato al primo tiro"

Jurriën Timber, difensore dell'Ajax, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti al termine del match pareggiato per 1-1 in casa della Roma e costato agli olandesi l'uscita dall'Europa League. Queste le sue parole.

TIMBER IN ZONA MISTA

"Avete visto tutti che hanno segnato alla prima occasione. Il mio errore sul gol? Il campo era bagnato e sono scivolato, mi dispiace che poi da lì sia nato il gol della Roma. Non è stata una bella serata. Per quello che abbiamo visto stasera, se non finalizzi le occasioni sei fuori. E' una dura lezione. E bisogna essere concentrati sempre, lo abbiamo imparato da questa bellissima stagione in Europa".