Roma-Ajax, ten Hag: "Stekelenburg affidabile, all'andata abbiamo creato tanto senza concretizzare"

Ospite della Roma all'Olimpico per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, l'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag ha parlato ai cronisti prima del fischio d'inizio. Le sue dichiarazioni:

TEN HAG A SKY SPORT

Quali sono gli errori da non ripetere?

"Dobbiamo sfruttare le occasioni. All'andata abbiamo creato tante occasioni e non siamo stati bravi a concretizzare. E anche qualche errore difensivo, abbiamo concesso due gol che non avremmo dovuto".

C'è il rischio di una Roma pericolosa in ripartenza?

"Potrebbe esserlo. Loro hanno grandi qualità, ma la settimana scorsa abbiamo fatto bene e hanno fatto gol su calcio d'angolo".

Con Stekelenburg tra i pali la squadra è più sicura?

"Potrebbe, ha molta esperienza e sta facendo un ottimo lavoro. Con lui non abbiamo concesso tanti gol, è anche molto affidabile".