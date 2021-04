Roma-Ajax, MKHITARYAN: "Mi sento bene. Non pensiamo all'andata, dobbiamo essere uniti"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Europa League in scena all'Olimpico, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il giallorosso Mkhitaryan, che torna titolare dopo l'infortunio. Le sue dichiarazioni:

MKHITARYAN A ROMA TV

Come stai fisicamente?

"Sto bene, mi sento benissimo. Durante la partita sarà diverso perché non so come giocheremo e cosa succederà, ma farò di tutto per aiutare la squadra. Non dipende da quanto giocherò, non so se giocherò 90 minuti o 60-70. Devo fare di tutto per aiutare la squadra".

Sono partite che si vincono psicologicamente?

"Non solo psicologicamente. Dobbiamo essere uniti, partite così si vincono insieme e non per uno o due giocatori. Oggi siamo pronti per giocare e faremo di tutto per vincere".

Loro sono pericolosi in attacco...

"Conosciamo bene le loro qualità. Faremo di tutto per fare il nostro gioco e metterli in difficoltà. Non pensiamo che abbiamo vinto la partita d'andata e dobbiamo fare la partita ideale per vincere".

MKHITARYAN A SKY SPORT

Sentite la responsabilità della notte più importante dell'anno?

"Sappiamo che sarà difficile, ma siamo pronti. Abbiamo fatto tutto per prepararci bene. Dobbiamo lottare fino alla fine".

Avete lavorato sugli errori?

"Sappiamo che in questa fase ogni errore può essere decisivo, per questo dobbiamo fare una partita ideale per non commettere errori e vincere la partita. Non pensiamo alla vittoria dell'andata, ma solo a questa gara".

Come ti senti?

"Mi sento sempre bene, sono pronto e spero di fare tutto il possibile per giocare bene e aiutare i compagni".