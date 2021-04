Roma-Ajax, Klaassen: "Oggi abbiamo giocato meglio di loro, abbiamo perso un'opportunità per andare in semifinale"

L'Ajax non va oltre il pari in casa della Roma e, in virtù del risultato maturato nella partita di andata, è costretta a uscire dall'Europa League. Al termine della partita è Davy Klaassen, giocatore degli olandesi, a commentare la gara ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

KLAASSEN A ESPN

"Oggi non è bastato. Se guardi le due partite in generale non ne abbiamo ricavato abbastanza. Oggi siamo stati meglio di loro, ma la scorsa settimana abbiamo avuto davvero tante opportunità. Quindi, parlando di due partite, non abbiamo sfruttato abbastanza le nostre possibilità. Il gol annullato a Tadic ci ha dato una spinta, come se fossimo vicini a segnare il secondo gol. Non mi sentivo come se fosse un punto di svolta a nostro svantaggio. Abbiamo perso un'opportunità qui per andare in semifinale. Alla fine è diventato un po' più opportunistico giocare lanciando la palla, ma penso che avremmo dovuto giocare un po' di più a calcio fino a quando non arriva il momento giusto per lanciare. Nella fase finale della partita abbiamo creato troppe poche opportunità reali. Ovviamente questo è molto fastidioso, ma se non crei le occasioni allora è facile uscire. Ora pensiamo a domenica, alla finale di coppa".