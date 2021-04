Roma-Ajax, FONSECA: «La semifinale un orgoglio per la Roma. Il mio futuro non è importante» (AUDIO)

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con l'Ajax.

FONSECA A SKY SPORT

Partita quasi perfetta?

Sì, abbiamo fatto una buona partita soprattutto dal punto di vista difensivo, penso che abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam. Oggi abbiamo controllato meglio la loro grande qualità.

Orgoglio di rappresentare il calcio italiano in Europa?

Sì, c'è soddisfazione anche per me che non sono mai arrivato in semifinale. Ma è un grande motivo di orgoglio della Roma che rappresenta l'Italia in Europa.

Più contento della qualificazione o della capacità di soffrire?

Sono soddisfatto per entrambe le cose, ma come ho detto l'Ajax è una grandissima squadra. Come ho detto però penso che abbiamo sofferto più all'andata. Loro hanno molta qualità offensiva ed è difficile affrontare squadre così. Abbiamo fatto una partita concreta gestendola bene.

Questa semifinale cosa cambia nel rapporto tra lei e la Roma?

Niente, non cambia niente.

L'anno prossimo vuole essere l'allenatore della Roma? Lo sarà?

Non lo so. So che per la prossima partita sarò l'allenatore. Il futuro non è importante, non sono minimamente preoccupato per il mio.

Sente vicina la proprietà?

Come sempre, come li ho sempre sentiti. Il presidente è sempre vicino alla squadra sin dal primo giorno in cui è arrivato

Nelle difficoltà vi siete esaltati come gruppo. E il gol è nato da un recupero palla con ripartenza palla al piede.

Sì, sul gol siamo partiti da dietro, Bryan ha molta qualità e ha preso una decisione corretta. Per noi l'uscita è importante e i giocatori hanno fatto buone scelte. Siamo usciti da una situazione di pressione con qualità

Dzeko è ancora più motivato?

Sì. gioca bene, lavora per la squadra e in questo momento va tutto bene

FONSECA A ROMA TV

Qualificazione meritata

Si, sono soddisfatto, è stato difficile contro una grandissima squadra. Abbiamo avuto più problemi in casa loro che oggi, abbiamo controllato la partita e abbiamo meritato. Mi è dispiaciuto non avere i tifosi, ma questo passaggio del turno è per loro. Ovviamente è importante portargli un po’ di allegria, lo meritano.

Come si sente in questo momento?

Sono soddisfatto, è la mia prima semifinale europea e sono contento. Sapete che sono sempre molto equilibrio, ora arrivo a casa e festeggio con mia moglie ma dopo devo pensare al Torino, una gara difficile che vogliamo vincere.

Oggi lei è tra i migliori, complimenti nonostante tutte le critiche ingiuste che ha ricevuto…

Grazie, la critica fa parte di questo mestiere. Sono aperto alle critiche ma devo rimanere concentrato sulla squadra. Deve essere sempre così, in ogni momento. Bisogna avere equilibrio e non lasciare che le critiche influenzino il nostro lavoro



Oggi avete costretto l’Ajax a giocare in maniera differente rispetto al solito…

Si, questa squadra è molto forte a giocare tra le linee e credo che era importante essere sempre corti e controllare la profondità. Abbiamo fatto bene, sul gol potevamo fare meglio ma abbiamo permesso a loro di non giocare come al solito. È stato difficile per noi, ma anche per loro