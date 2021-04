Roma-Ajax, CALAFIORI: «Futuro? Ora penso ad andare avanti con la Roma. In semifinale sarà difficile ma non ci arrendiamo»

Queste le dichiarazioni di Riccardo Calafiori, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con l'Ajax.

CALAFIORI A SKY SPORT

Come stai?

Bene, ormai sono abituato. Il solito fastidio che non mi permette di essere al meglio ma non è sicuramente una lesione.

Che ti ha detto Pellegrini?

E' importante l'aiuto dei compagni perchè giocare un quarto di Europa League da titolare è importante. Mi hanno messo a mio agio e sono riuscito a fare quello che so fare.

Cosa deve fare Calafiori la prossima stagione? Roma o prestito?

Sono valutazioni che farò più avanti. Sinceramente ora penso ad andare avanti in questa competizione con la mia squadra. Spinazzola è fortissimo (ride, ndr), io ce la metto tutta, poi vedremo

Non era semplice, alla fine sei stato protagonista

Come ho detto i compagni mi sono stati vicino e mi hanno aiutato tanto. Almeno inizialmente devi giocare facile, poi gradualmente puoi crescere durante la partita. Sul gol mi sentivo sicuro ed è andata bene.

CALAFIORI A ROMA TV

Roma in semifinale, sei stato tra i protagonisti

Un’emozione incredibile, noi ci crediamo. Speriamo di arrivar in fondo, arà difficile ma ce la metteremo tutta



Come stai?

Bene, il problema è sempre la cicatrice dell'altro infortunio ma nessun problema al flessore



Avete le carte in regola per la finale?

Ce la possiamo giocare con tutti, sarà difficile ma non ci arrenderemo. Ora ci godiamo la serata ma dobbiamo pensare già al campionato