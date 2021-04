Roma-Ajax, Brobbey: "Siamo stati la squadra migliore per tutta la partita. Siamo un po' delusi, ma domenica c'è un'altra gara"

Brian Brobbey, attaccante dell'Ajax, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match pareggiato in casa della Roma. Queste le sue parole.

BROBBEY IN ZONA MISTA

"Siamo stati la squadra migliore per tutta la partita. Abbiamo creato molte occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Abbiamo giocato meglio in entrambe le partite, ma abbiamo sprecato troppo. Siamo un po' delusi, ma domenica c'è un'altra partita: la finale di coppa. Ho iniziato dalla panchina perché rientravo da un infortunio, ho capito la scelta del mister. Il mio gol? Quando sono in campo cerco sempre di dare tutto".