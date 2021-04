Ajax-Roma, van der Sar: "Scherpen è pronto, abbiamo fiducia in lui"

In attesa del fischio d'inizio di Ajax-Roma, Edwin van der Sar, attuale direttore generale del club olandese, ha parlato della sfida in scena alla Johan Cruijff Arena. Le sue dichiarazioni:

VAN DER SAR A SKY SPORT

L'Ajax è uno migliori vivai d'Europa...

"Giochiamo sempre con i giovani di 18-19 anni. C'è qualità".

È vero che ha fatto scrivere a Scherpen "l'Ajax è il migliore club d'Olanda" quando lo ha acquistato?

"È vero. Gli abbiamo fatto questo scherzo".

Scherpen è pronto?

"Lo abbiamo comprato due anni fa, ha lavorato tanto e abbiamo fiducia in lui. Ha giocato alcune partite in campionato. Onana è uno dei migliori portieri d'Europa, Stekelenburg ha esperienza, lui è giovane ma è un'opportunità".

Lei si è mai chiesto perché Totti le fece il cucchiaio nell'Europeo nel 2000?

"È un gol, per me va bene. Abbiamo perso, l'Olanda è stata migliore in partita. Ha segnato un rigore e basta".

È più facile fare calcio in Olanda e per questo puntate sui giovani o è una mentalità differente?

"Diciamo che i soldi sono differenti. Dopo il debutto, i giocatori stanno 4-5 anni, poi quando hanno vinto e fatto bene vanno via. Per i nostri giovani è importante avere al proprio fianco giocatori d'esperienza. È più facile entrare in prima squadra, dopo 4-5 anni vanno via dall'Olanda".