Ajax-Roma, ten Hag: "Avevamo in mano la partita. Crediamo nella rimonta"

L'Ajax di ten Hag esce sconfitto per 2-1 dalla gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Al termine del match è proprio lo stesso allenatore olandese a presentarsi ai microfoni dei cronisti per commentare la gara. Queste le sue parole.

TEN HAG A SKY SPORT

Credete nella rimonta?

Certo, vogliamo ribaltarla.

Meglio giocare fuori casa contro un’italiana?

Non lo so, dobbiamo giocare bene. Se lo faremo, ce la possiamo fare.

Come sta Stekelenburg?

Non so se recupererà, fosse stato in forma avrebbe giocato. Adesso abbiamo un’altra partita, poi vedremo.

TEN HAG IN ZONA MISTA

Non perdevate in casa da tanto...

La sensazione della sconfitta è molto fastidiosa. Non l'abbiamo provata per un po', perché è passato un po' di tempo da quando abbiamo perso. Certo che fa male, ma dobbiamo conviverci. Avevamo in mano la partita, potevamo fare il 2-0, ma all'improvviso la partita è cambiata. Siamo solo a metà strada, abbiamo visto che possiamo tenere il loro passo, imporre il nostro gioco e andare avanti, ma sarà dura.

Il rigore sbagliato da Tadic?

È un tiratore esperto. Non è una certezza, ma quasi. Stavolta ha sbagliato, peccato ma fa parte del gioco.

L'errore di Scherpen?

Il calcio è uno sport di errori. Ripartiamo dalla prestazione di stasera, dobbiamo continuare così. Se perdi 1-2 in casa non sarà facile, ma per la qualificazione non tutto è perduto.