Ajax-Roma, Tadic: "Incredibile, meritavamo di vincere. Dal dischetto dovevo segnare..."

La Roma si impone per 2-1 in casa dell'Ajax, conquistando un grande vantaggio in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Al termine della partita è il centravanti Dusan Tadic, che ha sbagliato un calcio di rigore, a parlare ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

Il risultato finale dice 2-1. Ci credi?

No, è incredibile. Meritavamo di più, meritavamo di vincere. Eravamo 1-0, controllavamo la partita e se avessi segnato il rigore saremmo andati sul 2-0. Invece prendiamo il gol del pari e dopo anche quello del 2-1. Ma è andata così, dobbiamo imparare da questo errore.

Il momento chiave della partita?

Credo che ci siano molti momenti chiave. Uno di questi è il calcio di rigore. Avrei dovuto segnarlo e avremmo avuto più opportunità di avere un altro risultato e chiudere la gara, non subendo il pari. Ci sono molti momenti chiave e dobbiamo imparare da questa partita.

Sull'errore del portiere...

Un errore che tutti hanno visto, ma ora deve rialzarsi. È un buon portiere, ha una buona mentalità e ha solo bisogno di rialzarsi.

Futuro?

Penso che possiamo vincere la prossima partita, magari dobbiamo essere un po' più fortunati ma potremo vincere.

